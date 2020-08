En prêtant Reinier Jesus au Borussia Dortmund, le Real Madrid a une arrière-pensée grosse comme une maison…

Les relations entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid sont au beau fixe. Les prêts d’Achraf Hakimi et plus récemment de Reinier Jesus montrent bien que les deux clubs s’entendent à merveille. Mais ce n’est pas un hasard si le Real Madrid soigne ses relations de cette façon avec ses amis de Dortmund.

Objectif Haaland !

C’est clairement dans le but de renforcer ses liens avec le Borussia Dortmund que le Real Madrid a accepté de prêter son joyau brésilien, Reinier Jesus. En toile de fond, l’intention des Madrilènes est d’avoir le meilleur rapport avec l’écurie allemande pour Erlind Haaland. En 2021, la perle norvégienne aura une clause de sortie à 70 millions d’euros. Et le Real Madrid veut avoir la priorité…