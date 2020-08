En cas de victoire finale en Ligue des Champions, Leonardo pourrait offrir des prolongations de contrat à une grand part de l’effectif. Notamment ceux qu’on pensait partant ?

Aux portes d’un exploit retentissant, le PSG se prépare à toutes les éventualités. Et notamment celle de récompenser tous les possibles vainqueurs de cette Ligue des Champions 2020. A commencer par les joueurs dont le contrat expire dans quelques jours.

Thiago Silva et Choupo-Moting concernés

En effet, si le PSG gagne, Leonardo aura bien du mal à laisser partir les héros de cette saison 2019-2020. A commencer par Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting, dont le bail s’arrête à la fin du mois. Paris pourrait leur offrir une nouvelle pige et les garder. Au plus grand bonheur des supporters du club, dont l’attachement est de plus en plus fort ces derniers mois.