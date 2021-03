Les dirigeants de Dortmund affirment que la clause libératoire de Haaland ne serait pas valable lors du prochain mercato.

Nombreux sont les clubs qui sont prêts à faire des folies pour s’offrir les services de Erling Haaland lors du prochain marché des transferts. Le buteur norvégien aurait une clause libératoire de 130 millions d’euros ce qui est loin d’être cher compte tenu de son niveau et de son potentiel.

Quelle clause ?

Mais les dirigeants de Dortmund ne l’entendent pas de cette oreille. Ils espèrent la vente la plus élevée possible puisque le club a besoin de liquidités. Et ces derniers affirment que la clause de Haaland ne sera pas valable avant 2022. Le grand bluff est lancé et tout sera fait pour le vendre le plus cher possible.