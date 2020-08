Si les dirigeants qataris rêvent de voir Houssem Aouar rejoindre le PSG, Leonardo semble tout mettre en œuvre pour que ce dossier devienne une réalité.

Avec un bon de sortie pour cet été, Houssem Aouar est clairement l’une des très belles affaires du mercato en cours. Et même si l’OL attend une très belle offre pour son milieu de terrain, les dirigeants favoriseront le départ de l’enfant prodige, formé au club. Avec une bataille activement menée par le PSG.

Premier contact établi

Courtisé par Manchester City et Arsenal, Houssem Aouar est également dans le viseur du PSG. Et Leonardo n’a pas attendu la fin de saison pour bouger. Un rendez-vous aurait déjà eu lieu, en début d’année, pour Aouar. Des discussions auraient déjà commencé pour connaître les intentions du joueur. Chaudement souhaité par Doha, Aouar pourrait être LA grosse recrue de l’été côté Paris. Un dossier à plus de 50 millions d’euros.