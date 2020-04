Si pendant quelques mois, un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid semblait possible, ce n’est plus du tout d’actualité, des deux côtés.

En quittant le Real Madrid pour la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo a fait trembler la planète foot. Un choix audacieux pour le Portugais qui voulait prouver au monde entier qu’il pouvait, après l’Angleterre et l’Espagne, briller dans n’importe quel championnat d’Europe. Mais la nostalgie de Madrid plane sur sa Dolce Vita italienne, depuis deux ans…

Zidane ne veut pas, CR7 non plus

L’idée d’un retour au Real Madrid aurait été sérieusement envisagée. L’été dernier, une opération XXL n’aurait pas été impossible. Mais ce n’est plus le cas. Zinedine Zidane a clairement orienté son viseur sur l’avenir et veut construire autour de la nouvelle jeunesse dorée de Madrid (Hazard, Rodrygo, Vinicius, Reinier Jesus), à laquelle il souhaite associer Kylian Mbappé. De son côté non plus, Cristiano Ronaldo a tiré un trait sur Madrid. Son avenir est à la Juventus ou dans une destination loin de l’Europe.