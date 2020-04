Excellent depuis deux saisons, Mike Maignan dispose d’un bon de sortie et se dirige tout droit vers la Premier League.

Choisir le LOSC était une très bonne idée pour Mike Maignan, revanchard et déterminé à prouver qu’il pouvait être un gardien de but de grand talent. Et sa réussite l’a conduit jusqu’à l’équipe de France et la Ligue des Champions ! En attendant une nouvelle étape dans sa carrière, cet été.

Du lourd pour Maignan

Sur les tablettes de plusieurs clubs anglais, Mike Maignan semble prêt à partir vers la Premier League. Chassé par Tottenham, il serait également pisté par Chelsea. Serein, le LOSC sait que des offres vont arriver, comme l’été dernier. A minima, Maignan partira pour 25 millions d’euros et tentera de s’imposer comme Hugo Lloris l’a fait avant lui.