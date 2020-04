Si Depay se retrouve sur le marché des transferts l’été prochain, les Gones ne peuvent pas s’attendre à des miracles pour son prix.

Alors que Memphis Depay n’a plus qu’un an de contrat et que le joueur ne semble pas disposé à signer un nouveau bail, il pourrait faire l’actualité des transferts cet été. La presse italienne affirme qu’il a de grandes chances de se retrouver en Serie A, mais pour quel prix peut-il bouger ?

Ne pas jouer avec le feu

Les Gones voudraient recevoir 50 millions d’euros pour lui, mais cette somme est totalement illusoire alors qu’il sera libre de tout engagement en juin 2021. Si Lyon parvient à le vendre 25 millions d’euros, ce sera déjà une belle performance. Demander trop d’argent pourrait pousser le joueur à attendre tranquillement la fin de son contrat.