Perdu pour la cause, Gareth Bale ne quittera pas le Real Madrid. Personne ne veut payer pour son transfert.

Zinedine Zidane ne sait plus par quel bout prendre le dossier Gareth Bale. Après avoir fait preuve d’une patience XXL à l’égard du Gallois, il a opté pour la manière forte en l’isolant du groupe. Placé sur la liste des transferts, Bale est devenu un boulet dont personne ne veut.

Trop cher, trop fragile

Entre son transfert et son salaire, Gareth Bale est un dossier noir pour le marché des transferts. Personne n’est à même de dépenser autant d’argent pour un joueur qui n’a rien prouvé depuis près de trois saisons. Plus golfeur que joueur de foot, il va rester au Real Madrid et aller jusqu’au bout de son contrat (juin 2022).