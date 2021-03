S’il a décidé d’aller au bout de son contrat, Zidane veut un mercato de feu pour pouvoir réaliser une dernière saison historique avec le Real Madrid.

Zinedine Zidane ne plantera pas le Real Madrid une seconde fois. Après avoir claqué la porte en 2018, lassé par la gestion de son président, le Français aurait pu remettre le couvert à l’été 2021. Mais visiblement, il semble encore motivé et ne veut surtout pas rester sur une seconde aventure aussi fade. Son Real Madrid ne gagne plus, notamment sur la scène européenne. Alors Zizou veut un été de folie.

Du lourd pour sa dernière saison

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022, Zidane aspire à découvrir autre chose dans un peu plus d’un an. Mais avant cela, le Français aux trois Ligues des Champions consécutives veut marquer les esprits et soigner son départ. Pour cela, il a bien l’intention de frapper fort cet été. Après une année sans recrue phare, le Real Madrid prépare du très lourd. Paul Pogba, David Alaba, N’Golo Kanté ou encore Kylian Mbappé : Zizou veut le gratin pour pouvoir partir en beauté.