Leonardo travaille activement pour signer un mercato dantesque pour le PSG. Au menu, trois joueurs libres de tout contrat. Dont un certain Leo Messi…

Leonardo fait partie des meilleurs techniciens du monde à son poste. Entre son réseau, ses connaissances et ses capacités de négociateurs, le responsable du recrutement parisien a montré qu’il avait les épaules pour piloter le projet parisien. Et ce qu’il prépare pour cet été sera peut-être sa plus belle œuvre.

Messi, son très gros coup

Pour l’été à venir, Leonardo prépare du lourd. A commencer par la venue de Leo Messi, dont le contrat expire en juin. Bien aidé par Neymar, il tente de le convaincre de venir. En parallèle, il négocie l’arrivée de David Alaba, qui quitte le Bayern Munich librement. Et pour terminer, un dernier renfort gratuit en défense se profile avec Elseid Hysaj, le latéral droit de Naples, qui ne prolongera pas lui non plus. La concurrence Florenzi / Hysaj aurait belle allure.