Certain de pouvoir convaincre Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi se retrouve dans la pire des situations…

Nasser Al-Khelaïfi se sentait certainement puissant au moment de déclarer que Kylian Mbappé allait rester, avec certitude, au PSG. Le président parisien n’a sans doute pas mesuré que ses propos auraient une incidence sur l’avenir de son joyau français… En effet, L’Equipe explique que les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi n’ont pas plu à Kylian Mbappé et que cela semble jouer sur son désir de ne pas prolonger.

Et maintenant, on fait quoi ?

Trop sûr de lui, Nasser Al-Khelaïfi va peut-être causer le plus grand dommage de l’histoire du PSG. La perte de Kylian Mbappé, considéré comme l’un des plus grands talents du football mondial, serait catastrophique pour le club. A présent, il faut sauver les meubles et essayer de le vendre. Un départ libre de tout contrat est totalement inenvisageable.