Priorité de Zidane pour le mercato d’été, Kylian Mbappé semble mettre en place une stratégie pour quitter le PSG.

Depuis que Zidane a repris du service, son absolue priorité n’est autre que de signer Kylian Mbappé. Le technicien l’a d’ailleurs fait savoir à l’attaquant du PSG, en lui indiquant qu’il voulait absolument le faire venir, à court ou moyen terme.

Mbappé en position de force

Et pour obtenir gain de cause, Zidane fait ce qu’il faut. Il entretient régulièrement le contact avec Kylian Mbappé. Et il n’est pas impossible qu’il soit derrière la stratégie du Français : ne pas prolonger avec le PSG pour obtenir un bon de sortie cet été. En position de force, Mbappé sait que les Qataris ne prendront jamais le risque de le conserver un an de plus. Sa fin de contrat (juin 2022) approche et sa valeur sera au plus haut cet été. Encore plus si Mbappé brille à l’Euro…