Le FC Barcelone se cherche un attaquant pour compenser la blessure de Luis Suarez. Et 3 noms sont pistés.

Luis Suarez manquera la majeure partie de la fin de saison. Blessé pour 4 mois, l’attaquant du FC Barcelone pourrait donc être remplacé par une arrivée cet hiver. Et le Barça a plusieurs noms en tête. Des pistes à boucler avant le 31 janvier.

Rodrigo, le plus probable ?

Réclamé par Leo Messi, Lautaro Martinez ne semble pas disponible. Antonio Conte et l’Inter Milan ne le laisseront pas partir. A Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang plaît et lui-aussi est un élément important des Gunners, dossier trop complexe. A Valence, Rodrigo semble la piste la plus probable. Mais ses dirigeants espèrent 50 millions d’euros.