L’OL pourrait prochainement vendre sa pépite, Houssem Aouar. Et la succession du maître à jouer des Gones est déjà enclenchée.

Après s’être révélé sous le maillot de son club formateur, Houssem Aouar semble mûr pour partir. L’OL a repoussé toutes les sollicitations l’été dernier mais ne pourra pas retenir son diamant à l’issue de la saison 2019-2020. Mais les Gones peuvent être rassurés, son successeur est déjà là.

Cherki, ça promet…

Avec Rayan Cherki, l’OL peut compter sur un talent hors-norme. Lancé par Rudi Garcia, le milieu de terrain plus offensif qu’Aouar a clairement les qualités pour devenir le nouveau leader technique des Gones. A 16 ans, il impressionne déjà. Et même s’il doit confirmer ces prochains mois, il semble prêt à assumer des responsabilités et un rôle important pour la saison prochaine.