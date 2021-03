Bien trop seul pour pouvoir gérer le milieu de terrain du PSG, Marco Verratti pourrait voir du renfort débarquer la saison prochaine…

Il y a clairement un PSG avec Verratti et un autre sans lui. Avec l’Italien, Paris rugit et semble inarrêtable. Et quand il n’est pas là, c’est beaucoup plus compliqué. Alors Pochettino envisage du renfort pour la saison prochaine, avec un milieu de terrain créatif et percutant.

Dele Alli, le bon profil ?

Ce joueur n’est autre que Dele Alli, l’ancien joyau de Tottenham. Dans un système à 3 milieux de terrain, Dele Alli pourrait parfaitement combiner avec Marco Verratti pour l’organisation du jeu (avec un Paredes en sentinelle pour récupérer et faire sa loi). Si l’Anglais retrouve ses qualités techniques et son impact, il peut être clairement le bon profil pour Paris. Ce rôle que Pastore ou Draxler n’ont pas réussi à prendre pleinement ces dernières saisons.