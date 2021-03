Sur le départ, Florian Thauvin n’a pas encore pris de décision. Et s’il se laissait convaincre de rester à l’OM pour travailler avec Jorge Sampaoli ?

Jorge Sampaoli arrive à l’OM. Enfin. Après un mois d’attente, Pablo Longoria a réussi à finaliser le dossier. L’entraîneur argentin va signer pour deux ans et demi et tenter de relancer un OM en bien mauvais état. Et parmi les premières missions du coach Sampaoli, au-delà d’aller chercher une qualification européenne, il y a celle de sauver le dossier Thauvin.

Le convaincre de rester

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin prochain, Florian Thauvin est sur le point de partir. Le champion du monde reçoit des propositions de toute l’Europe. Mais il n’a pas encore tranché. L’arrivée de Sampaoli est importante et elle relance le dossier de son avenir. Les prochaines semaines pourraient être décisives pour Thauvin. Si Sampaoli le convainc, il peut tout à faire envisager de rester.