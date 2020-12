Si l’avenir de Kylian Mbappé au PSG est très incertain, Leonardo pourrait être tenté de composer un duo 100% brésilien l’été prochain.

La paire Neymar/Mbappé fonctionne à merveille. C’est elle qui a emmené le PSG en finale de la dernière Ligue des Champions. Et le club sait qu’avec ces deux cracks en attaque, tout est possible. Malheureusement, Kylian Mbappé a des envies d’ailleurs et Paris n’a pas beaucoup d’armes pour le retenir.

Vinicius Junior, le candidat idéal

Dans la perspective d’un départ de Kylian Mbappé, le PSG pourrait dénicher un successeur parfait pour Neymar. Un Brésilien, talentueux, qui a déjà l’expérience du très haut-niveau : Vinicius Junior ! Si le Real Madrid aspire à récupérer Mbappé, Vinicius Junior pourrait faire le chemin inverse. Un profil 100% compatible pour Neymar, qui tentera de faire oublier Mbappé sur le front de l’attaque.