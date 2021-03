Si le PSG pensait pouvoir récupérer Dele Alli, placardisé à Tottenham, c’était sans compter sur José Mourinho…

Pour apporter un peu de fraîcheur au milieu de terrain et tourner la page des Draxler, Gueye et autre Danilo Pereira, le PSG de Mauricio Pochettino souhaitait se tourner vers Dele Alli. En grand manque de temps de jeu du côté de Tottenham, où il a totalement perdu la confiance de José Mourinho, l’Anglais apparaissait comme un candidat certain au départ.

Mourinho renoue avec Dele Alli !

Le PSG a essayé de se faire prêter Dele Alli l’hiver dernier. En vain. Et depuis, comme par hasard, José Mourinho a renoué avec Dele Alli. L’Anglais enchaîné les titularisations et les bonnes performances. Suffisant pour relancer son avenir à Tottenham et plomber la cible prioritaire de Pochettino.