Pour préparer son mercato d’été, Leonardo pourrait tenter de recruter en Ligue 1. Un latéral et deux milieux de terrain sont dans les petits papiers du PSG.

Après son revers en Coupe d’Europe, Paris va devoir s’activer sur le mercato d’été. Leonardo a ciblé les postes où des renforts sont nécessaires. La première priorité, c’est le poste de latéral. Autre besoin important, le milieu de terrain. Le PSG n’est pas très fourni dans ces secteurs et le directeur sportif brésilien pourrait trouver son bonheur en Ligue 1.

Recrutement made in Ligue 1 ?

Sur le flanc gauche, Caio Henrique, l’une des révélations de la saison monégasque est dans les petits papiers du PSG. Au milieu, Leonardo est intéressé par deux jeunes français : Houssem Aouar et Eduardo Camavinga. Le premier a perdu sa place de titulaire et est sur le départ. Le second, plus jeune, devrait lui aussi tenter sa chance autre part qu’à Rennes. Suivi par le Real, il ne reste pas insensible à un intérêt du PSG. Affaire à suivre…