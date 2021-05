Après avoir choisi les Tigres, Florian Thauvin va partir libre de l’OM. Et ce n’est pas pour déplaire aux dirigeants ?

Et si l’issue du dossier Thauvin convenait à l’OM ? En effet, plusieurs points pourraient faire les affaires des dirigeants phocéens. Le premier est financier. Si l’OM perd un actif important, le club va surtout faire l’économie de son plus gros salaire… Pour prolonger Thauvin, il aurait fallu aligner 500 000 euros par mois, ce que McCourt ne veut plus.

Payet/Thauvin, la fin

Au cœur du vestiaire, l’OM a dû composer avec la mésentente Payet / Thauvin. Les deux hommes ne s’en sont pas cachés, ils ne s’apprécient pas. Visiblement convaincu par Payet, Sampaoli va pouvoir lui confier les clés de l’OM et s’éviter des concessions pour ne pas laisser de côté Thauvin. Tant financièrement que sportivement, l’OM n’est pas totalement perdant…