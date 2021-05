En plus de devoir gérer le flop Eden Hazard, Zinedine Zidane va visiblement composer avec les retours de Gareth Bale et Luka Jovic. Ça commence à faire beaucoup…

Le recrutement de Zinedine Zidane est sur courant alternatif depuis deux ans. Si les pépites brésiliennes semblent s’acclimater au Real Madrid, ce n’est pas le cas des Luka Jovic et Eden Hazard. Fantomatiques, les deux joueurs causent bien des soucis au coach Zizou.

Bale, le retour…

Si Zidane a réussi à se débarrasser de Jovic le temps d’un prêt, le Serbe devrait revenir à la maison blanche cet été. Mais ce n’est pas tout ! Gareth Bale, lui aussi, va rebrousser chemin après un an à Tottenham. Jovic, Bale et Hazard : l’été va être corsé pour Zidane et ses hommes !