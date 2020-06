Le PSG pourrait rechercher trois latéraux sur le marché des transferts cet été.

Le Paris Saint-Germain pourrait bien regretter sa gestion des latéraux d’ici quelques mois. Alors que Thomas Meunier a déjà un accord avec Dortmund pour la saison prochaine, il ne terminera pas la saison avec Paris. Thomas Tuchel ne peut s’appuyer pour l’instant que sur Colin Dagba et éventuellement Thilo Kherer pour ce poste. Paris devra s’offrir au moins un latéral droit sur le marché des transferts.

Meunier et Kurzawa, libres…

Et à gauche, alors que Layvin Kurzawa arrive en fin de contrat et que Paris est loin d’avoir trouvé un accord l’international français, Juan Bernat n’a plus qu’un an de contrat… Courtisé, l’Espagnol pourrait aussi faire ses valises cet été selon plusieurs sources. Leonardo, qui est déjà très occupé pour d’autres postes, pourrait donc rechercher trois latéraux au total lors du prochain mercato. Cela va forcément coûter une certaine somme d’argent au PSG, alors qu’un accord aurait facilement pu être trouvé avec Meunier, Kurzawa et Bernat il y a encore quelques mois.