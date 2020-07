L’OL semble vouloir participer à la bataille pour le Niçois Wylian Cyprien. Une offre pourrait vite partir.

Wylan Cyprien a été mis de côté par l’OGC Nice. Le milieu de terrain azuréen n’a plus qu’un an de contrat et il a été placé sur la liste des transferts en ne participant pas au stage de préparation. Intéressé, l’OL semble vouloir profiter de l’occasion.

Une offre va partir

Sur les tablettes du club depuis plusieurs saisons, Wylian Cyprien pourrait clairement devenir une cible prioritaire des Lyonnais. Selon nos sources, une offre pourrait partir dans les jours à venir. Reste à savoir combien les Gones mettront sur la table pour Cyprien.