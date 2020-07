En prolongeant Dimitri Payet avant tous les autres dossiers chauds, les dirigeants de l’OM ont envoyé un mauvais message. Explication.

Dimitri Payet a lié son avenir à celui de l’OM, « à vie ». Une prolongation de contrat qui permet au capitaine phocéen de terminer sa carrière dans la cité phocéenne et même d’envisager un après au club, dans un rôle à définir (dirigeant ou autre). Mais cette signature surprise sème le trouble dans le vestiaire.

D’autres cas prioritaires…

Clairement, le dossier Payet n’était pas prioritaire. Des éléments plus importants méritaient d’être traités avant. A commencer par Thauvin, dont le contrat expire en juin 2021. L’attitude de l’OM peut clairement lui donner envie de partir libre dans un an. Pareil pour Amavi, Germain ou encore Mandanda. Payet est une bonne chose pour le club mais quel message cela envoie auprès des autres joueurs, dans l’attente ? La prise de risque est importante. Et peut-être même trop dangereuse…