Si Moise Kean veut rester au PSG, le coût de son transfert pourrait bloquer. D’autant plus que Paris a un coup à faire gratuitement…

Moise Kean a décidé : il veut rester au PSG. Et c’est pour cela que son agent, Mino Raiola, a entamé des négociations avec Paris, et Everton, pour tenter de boucler son transfert. Mais la gourmandise d’Everton, qui espère au moins 40 millions d’euros, pourrait compromettre le dossier.

La tentation Depay

Paris va dépenser de l’argent cet été. Notamment en défense, où des latéraux performants sont espérés. Théo Hernandez (Milan AC) et Achraf Hakimi (Inter Milan) sont dans les tuyaux. Des achats qui pourraient inciter Paris à être prudent offensivement. Et donc à se tourner vers une option moins onéreuse que Moise Kean. Sur le marché, il y a un garçon libre de tout contrat, ambitieux et efficace : Memphis Depay. Paris le suit et pourrait saisir l’occasion. Attendu au Barça, il sait que si Koeman part, il ne viendra pas. Un Koeman qui pourrait être éjecté cette semaine, pour laisser place à Xavi. Paris aura alors tout loisir de foncer pour le convaincre de venir. Pour zéro…