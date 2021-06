Le Stade Rennais veut compenser le départ de Damien Da Silva et songe à une pépite de Ligue 1.

Libre de tout contrat, Damien Da Silva a choisi Lyon pour la suite de sa carrière. A présent, Rennes veut compenser ce départ par une recrue solide et talentueuse. Et c’est en Ligue 1 que Florian Maurice a trouvé son bonheur…

Badé, c’est 15 millions minimum

Loic Badé est la priorité de Rennes au poste de défenseur. Le RC Lens tient une vraie pépite et ne compte pas la brader. Mais les Bretons semblent déterminer à le faire venir, quitte à sortir le chéquier. On parle d’un montant compris entre 15 et 20 millions d’euros. Un gros chèque pour bien commencer la campagne de recrutement 2021.