La saison prochaine, le PSG souhaite mettre encore plus de concurrence à tous les postes. Notamment à gauche.

Appelé à être la doublure de Layvin Kurzawa, Juan Bernat est rapidement devenu le n°1 au poste de latéral gauche. Constant, efficace et offensif, l’Espagne a surpris tout le monde en devenant le monsieur de la Ligue des Champions et des grands rendez-vous. Mais Paris veut encore aller plus loin.

Une nouvelle recrue à gauche

Déçu par un Kurzawa en perte de vitesse, Paris va le laisser filer libre de tout contrat. Et cet été, Leonardo a la ferme intention de recruter un nouveau joueur. Une recrue pour concurrencer Juan Bernat sur son côté gauche. Parmi les noms évoqués : Marcelo (Real), Alex Sandro (Juventus) ou encore Alex Telles (FC Porto).