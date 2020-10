Après l’excellente bonne pioche Juan Bernat, le PSG a fait venir Alessandro Florenzi. Une opération toute aussi séduisante.

Délaissé par Thomas Meunier, parti « sévir » du côté du Borussia Dortmund, le côté droit du PSG avait besoin d’un renfort. Trop juste pour prétendre à une place de grand n°1, Colin Dagba a donc vu débarquer une recrue en la personne d’Alessandro Florenzi. Un choix de Leonardo qui s’avère clairement payant.

Grand rendement, petit prix

Prêté par l’AS Roma pour une saison, Florenzi a totalement réussi son intégration et ses débuts avec Paris. Comme Juan Bernat, il montre des qualités défensives et offensives très intéressantes. Et comme pour Bernat, le PSG a fait une super affaire. L’option d’achat prévue dans le prêt de Florenzi s’élève à 8 millions d’euros. Pour Bernat, Paris avait lâché 7 millions. A ce tarif, ce sont clairement des très bonnes affaires.