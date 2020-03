Face à une situation complexe au FC Barcelone, Leo Messi peut être attaqué cet été par des grands d’Europe. Mais qui, précisément ?

Son contrat court jusqu’en 2021. Mais Leo Messi a la possibilité de partir, libre, cet été. Si l’Argentin se laisse convaincre par une offre et un projet qu’il estime bon pour lui, le Barça ne pourra rien faire. Mais ce club prêt à tenter l’impossible miracle, qui peut-il être ?

Paris, évidemment…

Le premier de cette courte mais précieuse liste, c’est bien évidemment Paris. Avec Neymar, Mbappé et un carnet de chèque XXL, Leo Messi peut se laisser convaincre. Même si les échecs successifs du club en Ligue des Champions n’incitent pas à la confiance. En Angleterre, Manchester City aurait pu être une piste avec des moyens importants et Guardiola sur le banc, mais la sanction du fairplay financier (Deux saisons sans Ligue des Champions) plombe un possible projet des Citizens. En revanche, Manchester United a les moyens de se payer Messi. Le club le plus riche du monde se cherche, par ailleurs, un nouveau projet. Qui de mieux que Messi pour l’incarner ? Reste, enfin, une piste exotique. Un projet au Moyen-Orient, ou en Chine, pour consolider la fortune familiale. Peu de chance pour cette troisième piste mais elle existe malgré tout…