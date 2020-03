S’il a réussi ses débuts avec l’OM, Dario Benedetto pourrait être encore plus performant la saison prochaine. Explication.

Attendu au tournant, Dario Benedetto a totalement réussi son intégration à l’OM. Buteur efficace, l’Argentin a de suite été adopté par le Stade Vélodrome. Sa grinta, son sens du but et sa mentalité de travailleur ont de quoi plaire à un public qui aime ce genre de joueur. Mais les Marseillais n’ont pas encore vu le « vrai » Benedetto.

Avec une vraie préparation

En effet, Dario Benedetto n’est pas arrivé à l’OM dans les meilleures conditions. Sans réelle préparation athlétique, l’Argentin a réussi à faire mouche. L’idée de le voir en pleine possession de ses moyens physiques, l’été prochain, peut donner envie. Un Benedetto qui pourra également soigner ses blessures, chose qu’il ne peut pas vraiment faire en cours de saison, où l’OM a besoin de lui pour gagner. Et avec l’expérience d’une saison de Ligue 1, Pipa ne serait que plus opérationnel pour marquer encore plus de buts !