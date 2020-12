Depuis son retour au PSG, Leonardo souhaite le départ de Thomas Tuchel. Ce n’est plus qu’une question de temps.

De nouveau à la barre du PSG, Leonardo a souhaité mettre très rapidement sa patte sur le projet parisien. En commençant, tout naturellement, par installer un entraîneur de son choix. Mais Doha a refusé de lui offrir la tête de Thomas Tuchel, auteur d’une belle première saison avec Paris. La suite aura donné raison aux Qataris puisque le PSG a été jusqu’en finale de la dernière Ligue des Champions.

Tuchel va partir, Leonardo va choisir

Mais le rêve de Leonardo va bientôt être exaucé. Thomas Tuchel arrive en fin de contrat et le PSG ne lui proposera pas de prolonger. Paris va donc pouvoir changer d’entraîneur et Leonardo a toute latitude pour installer un technicien de son choix. Massimiliano Allegri semble avoir ses faveurs, d’autant plus qu’il est libre.