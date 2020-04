Avec le départ de Cavani, le PSG envisage de recruter un nouvel attaquant. Et Leonardo pourrait disposer d’un joli budget…

Paris va dire adieu à Edinson Cavani. Et même si on ne sait pas encore comment El Matador va pouvoir dire au revoir à son Parc des Princes, tout acquis à sa cause, il est clair que les supporters ne manqueront pas l’occasion de saluer, une dernière fois, le plus grand buteur de toute l’Histoire du club. Mais de son côté, Leonardo planche déjà sur sa succession.

Une belle enveloppe

Si le PSG va lever l’option d’achat de Mauro Icardi (70 millions d’euros), Paris souhaite également dénicher une nouvelle perle en attaque. Et avec le gel des sanctions du fairplay financier, le PSG ne regardera pas à la dépense… Pas impossible de voir Paris faire un gros chèque pour Paulo Dybala (Juventus), Sergio Agüero (Manchester City) ou encore Lorenzo Insigne (Naples).