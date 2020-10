Si Leonardo veut installer un entraîneur majeur sur son banc, il pourrait avoir un coup à jouer avec Pep Guardiola.

Leonardo semble toujours désireux de changer de coach à moyen terme. Il n’a pas été simple de débarquer Tuchel cet été compte tenu des circonstances, mais il serait surprenant de voir le coach allemand faire une saison de plus surtout que son bail arrive à échéance en juin.

Guardiola cherche un challenge

Leonardo devrait tenter de placer un entraîneur majeur sur le banc la saison prochaine et il pourrait bien avoir un coup à jouer avec Pep Guardiola. Le technicien espagnol penserait de plus en plus à un nouveau challenge alors qu’il semble en bout de course avec Manchester City.