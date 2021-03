Courtisé par Zidane et Klopp, Mbappé serait également chassé par un autre grand entraîneur d’Europe. Le PSG doit se méfier.

Pour pouvoir s’offrir Kylian Mbappé, il n’y a pas foule. Entre le prix de son transfert et celui de son salaire, il faut être armé. C’est le cas de Liverpool et du Real Madrid, qui courtise l’attaquant du PSG. Jurgen Klopp et Zinedine Zidane rêvent de pouvoir le récupérer à un an de la fin de son contrat. Mais ils ne sont pas les seuls…

Guardiola dans la partie ?

En effet, il se murmure que Pep Guardiola est également entré dans la danse des coachs qui veulent attirer Kylian Mbappé. Et Manchester City fait partie des rares clubs à avoir les capacités financières pour envisager une telle opération. Reste à savoir si les Qataris accepteront de négocier avec l’ennemi émirati. Rien n’est moins sûr…