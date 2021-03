Cet été, l’OM va connaître un grand bouleversement dans son effectif. Aux commandes, un Pablo Longoria a qui rien ne résiste.

Nouveau patron de l’OM, Pablo Longoria ne s’interdit rien. L’Espagnol l’a montré ces derniers mois. Lors du mercato d’hiver, il a exfiltré les boulets de l’effectif, Mitroglou et Strootman. Même Villas-Boas n’a pas résisté… Et cet été, ce sera la même chose.

Payet et Mandanda en danger

Pablo Longoria est bien décidé à poursuivre son travail de sape à l’OM. Et dans sa liste noire, il y a des cadres qui coûtent chers et qui ne sont plus vraiment performants. Steve Mandanda et Dimitri Payet sont en danger. Quant aux joueurs en fin de contrat comme Pelé, Khaoui ou encore Germain, il ne leur fera pas le cadeau de les prolonger. Côté « grosse vente », l’OM va avoir besoin d’un départ. Duje Caleta-Car est en première ligne pour permettre à Longoria de récupérer plusieurs dizaines de millions d’euros.