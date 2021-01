Si le PSG a choisi de se séparer de Thomas Tuchel, c’est aussi dans la perspective des prolongations de contrat de ses deux stars.

En prenant la décision de virer Thomas Tuchel juste avant Noël, et la deuxième partie de saison, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont tenté un gros coup. Finaliste de la dernière Ligue des Champions, Tuchel vient de qualifier Paris pour les 8ede finale et joue le titre en Ligue 1. Difficile de justifier un tel départ… Mais en coulisses, il y a bien autre chose qui se joue.

Un nouveau coach pour séduire Neymar et Mbappé

Si le PSG a choisi d’installer un nouvel entraîneur, au-delà des désaccords profonds entre Tuchel et Leonardo, c’est aussi pour envoyer un message à Kylian Mbappé et Neymar. Les deux stars discutent pour prolonger leur contrat et le choix de Pochettino pourrait être utilisé dans les négociations. Nouveau coach, nouveau projet, nouvelles recrues : parfait pour avoir envie de rester…