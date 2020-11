S’il continue d’avoir des difficultés en Ligue des Champions, Thomas Tuchel ne fera pas long feu au PSG.

L’avenir de Thomas Tuchel semble désormais écrit. Il est peu probable que le PSG, et surtout Leonardo, lui propose un nouveau contrat. Son bail s’arrête au 30 juin 2021 et il devrait en rester là. Mais un départ avant cette date n’est pas à exclure non plus…

Tuchel en difficulté

En effet, si Thomas Tuchel continue d’être en difficulté en Ligue des Champions, il n’est pas impossible de le voir éjecter de son poste rapidement. Si le coût de son licenciement était important il y a quelques mois, Doha aura beaucoup moins de mal à régler 6 mois de salaire si Paris est en mauvaise passe européenne…