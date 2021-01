D’après le classement livré par Forbes, Kylian Mbappé est le sportif français le mieux payé en 2020.

A 21 ans, Kylian Mbappé brûle toutes les étapes. Champion du Monde, le Français vient également de disputer une finale de Ligue des Champions avec le PSG. Un début de carrière incroyable, justement récompensé par des revenus tout aussi mirobolants.

Devant Pogba et Griezmann

Le Magazine Forbes vient de publier son classement. Et dans la catégorie des sportifs français, Kylian Mbappé est premier. Le Parisien est assis sur une petite fortune au regard de son jeune âge puisqu’il aurait touché, en 2020, 33,8 millions de dollars ! C’est plus que Paul Pogba (28,5 M$) et Antoine Griezmann (26,7 M$). Une première place qu’il perdra en 2021 puisque le basketteur Rudy Gobert vient de signer un contrat XXL en NBA, avec Utak : 41 millions d’euros par saison. A moins que le PSG passe à la caisse et lui offre un pont d’or, Mbappé ne sera plus premier en 2021.