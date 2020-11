Au pied du mur en Ligue des Champions, Thomas Tuchel n’a plus le droit à l’erreur sous peine de voir son avenir au PSG remis en question.

Auteur d’un très mauvais départ en Ligue des Champions, le PSG n’a plus de joker. Après des défaites contre Manchester United et Leipzig, c’est une rencontre décisive qui va se disputer mardi. La qualification pour les huitièmes de finale est en jeu et Thomas Tuchel a la pression.

Faux pas interdit !

Une défaite contre Leipzig résonnerait comme un coup de tonnerre pour le PSG, finaliste de la dernière édition. Doha n’acceptera jamais un tel faux pas et Thomas Tuchel ne pourra pas rester en poste s’il venait à essuyer un tel revers.