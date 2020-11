La relation entre Thomas Tuchel et Leonardo semble avoir atteint un point de non-retour au PSG.

Après une première saison de cohabitation, Leonardo et Tuchel vont avoir toutes les peines du monde à enchaîner sur une deuxième. Pourtant, les résultats sont là, avec une finale de Ligue des Champions pour leur premier exercice en commun. Mais les atomes crochus ne sont pas là et Leonardo veut clairement un autre coach.

Les joueurs prennent parti…

Après s’être écharpé plusieurs fois cet été, par voie de presse, Thomas Tuchel et Leonardo ont vu leurs divergences autour du mercato gagner du terrain sur le sportif. Entre l’entraîneur et le responsable du recrutement, c’est la guerre. La situation devient irrespirable au PSG, la tension est palpable jusque dans le vestiaire où les joueurs commencent à prendre parti. Avec plus de pro-Leonardo que de pro-Tuchel…