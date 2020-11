Aux commandes d’un PSG qu’il maîtrise de moins en moins, Thomas Tuchel sait que ses heures à Paris sont comptées.

Le clap de fin se précise de semaine en semaine pour Thomas Tuchel. Bien qu’il soit l’entraîneur du PSG finaliste de la dernière Ligue des Champions, l’Allemand est sous le feu des critiques depuis le début de la saison. La situation devient même intenable car dans son dos, Leonardo cherche son successeur.

Allegri ou Pochettino, ça se précise

En effet, depuis un an, Leonardo souhaite un nouveau coach. Et le Brésilien accélère les discussions avec Massimilano Allegri et Mauricio Pochettino. Les deux hommes sont en course pour prendre le banc parisien, en juin prochain. Si rien n’est officiel, beaucoup de choses sortent dans les médias. Tuchel le sait, Tuchel les voit. Compliqué de tenir dans ces conditions.