Les dirigeants de l’OM vont peut-être souhaiter changer d’entraîneur en fin de saison…

Resté à l’OM l’été dernier à la demande de ses joueurs, André Villas-Boas n’écartait plus la possibilité de prolonger son contrat il y a quelques semaines, alors que cela semblait encore impossible il y a quelques mois. Mais alors qu’un rendez-vous en février devait voir lieu entre AVB et ses dirigeants on peut désormais s’interroger sur la volonté de la direction phocéenne.

Et si l’OM changeait de coach ?

L’OM est en train de vivre une Ligue des Champions catastrophique. André Villas-Boas semble avoir perdu de sa superbe et ses choix tactiques et de communication sont de plus en plus critiqués. La direction marseillaise voudra peut-être changer de coach en fin de saison et finalement ne pas prolonger le Portugais…