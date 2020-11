Dans le dossier Thauvin, l’OM n’a plus du tout le choix et doit dégainer un contrat monstrueux pour pouvoir le conserver.

Ça y est, le dossier Thauvin entre dans une période plus que critique. A quelques semaines du 1er janvier 2021, date à laquelle le Marseillais peut librement discuter et s’engager avec son futur club, l’OM n’a plus le choix : il faut passer à l’offensive et frapper fort. Très fort.

Du jamais vu pour Thauvin

S’il fait déjà parti des joueurs les mieux payés du vestiaire avec plus de 400 000 euros par mois, Florian Thauvin pourrait décrocher le jackpot et le statut de n°1 sur la grille des salaires. Pablo Longoria et Jacques-Henri Eyraud n’ont plus le choix, il faut un contrat en or pour pouvoir convaincre Thauvin de rester. Avec le Milan AC qui frappe à sa porte et qui peut lui offrir beaucoup, l’OM n’a plus que cette alternative.