Certaines sources assurent que Thomas Tuchel n’est pas encore assuré de conserver son poste jusqu’en fin de saison.

Malgré une première partie de saison très difficile, Thomas Tuchel et le PSG ont réussi à sauver les meubles. Le club de la capitale va désormais pouvoir faire une nouvelle préparation physique pour réaliser une seconde partie de saison du tonnerre et viser le sacre en Ligue des Champions. Avec le même entraîneur ? C’est loin d’être évident selon plusieurs sources…

Tuchel en danger ?

Plusieurs observateurs assurent en effet que cette trêve hivernale sera celle de tous les dangers pour Thomas Tuchel. QSI et Leonardo comptent bien faire un point sur leur coach lors de cette petite coupure. Certains n’hésitent pas à rappeler que QSI a souvent pris des décisions importantes lors de cette période dans le passé et que le moindre micro-évènement pourrait bien sceller l’avenir de l’entraîneur allemand. D’autant plus que le PSG compte bien profiter de cette période pour prolonger Neymar et Mbappé. Et va donc s’entretenir longuement avec ses deux stars au cours des prochaines semaines…