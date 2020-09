La perspective de voir Jonathan Ikoné être transféré cet été permet au PSG d’envisager une précieuse rentrée d’argent.

Le PSG et le LOSC ont fait affaire ces dernières années. Et Paris a laissé filer plusieurs talents vers le Nord, en prenant soin de conserver des intérêts pour l’avenir. Pour Mike Maignan, gardien de but formé à Paris, le club touchera 20% sur son prochain transfert. Pour Jonathan Ikoné, c’est deux fois plus intéressant.

Un gros montant pour Ikoné

En effet, pour Jonathan Ikoné, le PSG a encore 45% de la valeur du joueur. Avec une valeur marché de 50 millions d’euros, Paris peut espérer un peu plus de 20 millions d’euros. Sans effort, Leonardo peut voir entrer des fonds précieux pour les finances du club. Encore faut-il que le dossier Ikoné aille au bout…