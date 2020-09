Le Stade Rennais prépare un dernier gros coup avant la fin du mercato estival. Un défenseur ou un milieu de terrain.

Très actif durant le mercato, comme depuis trois ans, Rennes n’a pas fini son marché. Florian Maurice et Julien Stéphan ont encore des envies, et des idées. Et selon toute vraisemblance, Rennes devrait encore se faire plaisir dans les jours à venir.

Une pointure pour finir

Sur la piste de joueurs talentueux comme Jérémie Boga (Sassuolo) et Jeff Reine-Adélaïde (OL), Rennes cherche aussi un défenseur talentueux. Foot Mercato a évoqué la piste Todibo (Barcelone). Les idées sont là, les discussions aussi. Reste à connaître l’identité de cette bonne pioche de l’été…