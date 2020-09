Courtisé par Chelsea et Naples, Jonathan Ikoné ne sera pas transféré cet été. Le LOSC va pouvoir conserver son maître à jouer.

Avec un bon de sortie en poche, Jonathan Ikoné aurait pu donner un nouvel élan à sa carrière cet été. Courtisé par des grands clubs européens comme Chelsea, l’Inter Milan ou encore Naples, le Français semblait en mesure de partir contre un joli chèque.

Pas de transfert en vue

Mais les différents clubs intéressés par Jonathan Ikoné ont fait d’autre choix. Chelsea s’est tourné vers Kai Havertz et Hakim Ziyech, Naples a fait Osimhen et tente de faire Jérémie Boga (Sassuolo). Pour l’Inter Milan, plus de son plus d’image. Les chances de voir Ikoné au LOSC cette saison sont donc très importantes, son transfert n’aura vraisemblablement pas lieu. C’est terminé pour les rumeurs de départ !