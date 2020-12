Avec l’arrivée de Mauricio Pochettino, le PSG pourrait faire un petit ménage d’hiver. Notamment au milieu du terrain.

L’hiver promet d’être agité au PSG. Avec l’arrivée de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur, Paris pourrait profiter du mois de janvier pour procéder à quelques changements dans son effectif. Le technicien argentin aimerait notamment du mouvement au milieu du terrain.

Un départ minimum

S’il souhaite en priorité recruter Dele Alli, ce sera à la suite d’un départ. Le PSG a besoin de faire entrer de l’argent dans ses caisses pour pouvoir dépenser. Sur la ligne de départ, trois joueurs : Julian Draxler, Leandro Paredes et Idrissa Gueye. L’Allemand n’a plus que six mois de contrat et semble le plus prompt à partir. Un choix de Pochettino, qui n’hésitera pas à trancher dans le vif pour faire le ménage.