S’il arrive en fin de contrat, Paul Baysse pourrait rapidement prolonger avec Bordeaux.

Les Girondins de Bordeaux disposent d’une grande partie de son effectif en fin de contrat. Des joueurs qui pourront partir libre en juin prochain. Parmi eux, on retrouve Paul Baysse, le défenseur central de Jean-Louis Gasset. Mais pas question de le laisser filer.

Deux ans de plus pour Baysse

Si Bordeaux a mis du temps avant d’ouvrir des négociations, c’est désormais chose faite. L’Equipe rapporte qu’une proposition de deux saisons supplémentaires, et une troisième en option, est sur la table. Paul Baysse, qui se sent très bien à Bordeaux, a de grandes chances d’accepter. Et ce malgré les offres de l’étranger ou de France (Nice).