Avec l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, plusieurs joueurs pourraient rapidement se trouver en danger. Voici les noms !

L’effectif du PSG va changer ces prochains mois. Mauricio Pochettino va effectuer quelques changements et redessiner son groupe. Et notamment se débarrasser des joueurs qu’il n’a pas choisi et dont il souhaite se passer.

Départs en vue !

C’est le cas de plusieurs milieux de terrain, comme Julian Draxler, Pablo Sarabia, Danilo Pereira et Idrissa Gueye. L’Allemand est en fin de contrat et partira libre en juin. Acheté 18 millions d’euros, l’Espagnol a la cote en Europe et peut facilement être vendu. Pareil pour le Sénégalais, courtisé en Angleterre. Enfin, le Portugais vient à peine d’arriver et n’est pas indispensable.